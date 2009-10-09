Papandreu'dan Cem'in mezarına zeytin dalı

İstanbul’a gelen Yunanistan'ın yeni Başbakanı Yorgo Papandreu, bir dönem birlikte çalıştığı İsmail Cem'in mezarını ziyaret etti. Cem için dua eden Papandreu, birlikte diktikleri zeytin ağacının dallarını mezar başına bıraktı.







Başbakanlığa ait Hellenic Republic adlı özel uçakla öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen Yorgo Papandreu'yu, Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Papandreu ve Davutoğlu, havalimanında yaklaşık 25 dakika süren basına kapalı bir görüşme yaptı.

Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Papandreu, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Papandreu, burada Patrik Bartholomes'le görüştü.

İsmail Cem'in mezarına ziyaret

Papandreu, daha sonra bir dönem birlikte çalıştığı eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Zincirlikuyu'daki mezarını ziyaret etti.

Papandreu'yu mezarlıkta Cem'in eşi Kadriye Elçin Cem, oğlu İhsan Kerim Cem, kızı İpek Cem Taha karşıladı.

Papandreu, Cem ile Yunanistan'da birlikte ektikleri ve barışı simgeleyen zeytin ağacından koparılmış bir dalı Cem'in mezarına bıraktı ve dua etti.

Papandreu'nun mezarlıktan ayrılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Kadriye Elçin Cem, Papandreu'nun ziyaretini, "birbirlerini çok seven ve barış için çok çalışan iki devlet adamının buluşması" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Papandreu'nun mezarlığa gelmesinden önce Cem'in mezarını ziyaret etti ve dua etti.

Yorgo Papandreu ve İsmail Cem Türk-Yunan ilişkilerinin iyileştirmesi için önemli çalışmalar yapmışlardı.