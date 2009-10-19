Papandreu'dan AB desteği

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Güney Kıbrıs'ta, "Türkiye'ye tam üyelik verilmelidir" diyerek Avrupa Birliği'ne seslendi.

Saat 10.05'de özel uçakla Larnaka Havaalanı'na gelen Papandreu, adaya gelmesinin ardından Rum başkanlık sarayında Rum yönetimi başkanı Dimitris Hristofyas'la görüştü. Yaklaşık yarım saat başbaşa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Daha sonra Papandreu ve Hristofyas ortak basın toplantısı düzenledi.

Papandreu Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğinini tam üyelik dışında imtiyazlı ortaklık gibi herhangi bir alternatif düşünmediklerini belirterek, “Türkiye'ye tam üyelik verilmelidir ancak Türkiye de her AB aday ülkesi gibi yükümlülüklerini yerine getirmelidirö dedi.Hristofyas ise Yunanistan'la birlikte Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirterek yükümlülükleri hatırlattı.

Hristofyas, görüşmelerinde Kıbrıs sorunu Türkiye'nin AB üyeliği ve ekonomiyi görüştüklerini bunlardan en önemlisinin Kıbrıs sorunu olduğunu söyledi. Hristofyas, “Kıbrıs'ta BM parametreleri çerçevesinde kalıcı bir çözümün anahtarı hala Türkiye'nin elindedir. Türkiye'nin sözde değil somut adımlarla çözüme katkıda bulunması gerekirö dedi.Papandreu yarın ise Rum Temsilciler Meclisinde konuşma yapacak daha sonra adadan ayrılacak.