Papandreu güçlü siyasi destek talep etti

T24 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Brüksel'de temaslarda bulundu. Temasların odağında Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik durum ve Avrupa Birliği'nden beklentiler vardı. Papandreu, Avrupa Birliği'nden para değil siyasi destek talep ettiğini yineledi.



Yunanistan bütçe açığı nedeniyle krize sürüklendiğinden bu yana Avrupa Birliği’nin bir üyesini kurtarmak için yeterli çabayı gösterip göstermediği tartışılıyor. Yunanistan’daki kriz şu ana kadar çeşitli düzeylerde masaya yatırıldı. Ancak Avrupa Birliği’nin gerçekten ne yapabileceğini 25-26 Mart’taki liderler zirvesinde göreceğiz.



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu bu önemli toplantı öncesinde Brüksel’de temaslarda bulundu. Papandreu’nun verdiği mesajlardan Avrupa Birliği’nin şu ana kadar izlediği politikadan pek de memnun olmadığını anlamak oldukça kolay. Yunanistan başından bu yana AB'den para yardımı talep etmediğini ifade ediyor. Bu mesaj Papandreu tarafından da yinelendi. Yunanistan Başbakanı, Almanlardan, Fransızlardan ya da İtalyanlardan para istemediklerini, ihtiyaç duydukları şeyin güçlü siyasi destek olduğunu söyledi. Bu ifadeler de şu ana kadar AB tarafından her fırsatta kullanılan "Gerekmesi halinde koordineli şekilde devreye girilecek" mesajının Atina’yı tatmin etmediğini kanıtlar nitelikte.



Papandreu, mevcut şartlarda borçlanarak belirlenen hedefleri tutturmanın çok zor olduğunu söyledi. Ev ödevlerini yaptıklarını ifade eden Yunanistan Başbakanı, tek başına yapamayacakları şeyin ise spekülasyon yapan piyasa güçleriyle mücadele etmek olduğunu ifade etti. AB'yi daha somut adımlar atmaya ve piyasaların baskısını azaltacak bir mekanizmayı devreye sokmaya çağıran Papandreu, "zirve fırsatının iyi değerlendirilmesini" isteyerek alternatif arayışlar için üstü kapalı tarih de vermiş oldu.



Tercihinin "AB içi çözümden yana" olduğunu belirten Papandreu'nun yine net ve detaylı bir IMF vurgusu yapması da dikkat çekti. IMF kartı bazı çevrelerce Atina’nın Avrupa Birliği liderlerini baskı altına almak için kullandığı taktik bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu kartla ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonu’nun yorumu ise sözcü Amadeu Altafaj Tardio’dan geldi. Tardio, Yunanistan'ın IMF'e yönelik ilgisini, "doğal, mantıklı ve temkinli" olarak değerlendirdi.