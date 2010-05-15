Papandreu: Erdoğan'ın ziyareti tarihi bir ziyaret

T24 - Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın alışıla gelmiş değil tarihi bir ziyaret yaptığını söyledi.



İmzalanan anlaşmaların ziyaretin tarihi olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Papandreu, gerek Başbakan Erdoğan'ın, gerekse kendisinin bu ziyaretin tarihi olarak kalması arzusunu taşıdıklarını ifade etti. Papandreu, Başbakan Erdoğan'ın inisiyatif sahibi cesur bir lider olduğunu da kaydetti.



''Son yıllardaki diyaloğumuzu gözden geçirip ileriye doğru nasıl adım atacağımızı irdeledik'' diyen Papandreu, tarafların büyük önem taşıyan gündelik konularda ilerleme kaydedilmesi yönünde çalıştıklarını aktardı.



Kıbrıs meselesine de değinen Papandreu, Kıbrıs konusunda adil, işler ve kalıcı bir çözüm önerisinin bulunmasının beklendiğini, böyle bir çözüme ulaşılmasının Türkiye ile Yunanistan arasında daha fazla yakınlaşma sağlayacağını belirtti.



Yıllar önce Türkiye'ye Bülent Ecevit döneminde gittiğini ve "işgal güçlerinin Ada'dan gitmesi ve sorunun artık çözülmesi gerektiğini'' söylediğini belirten Papandreu, aldığı yanıtın, "Kıbrıs'ta sorunun 1974'de çözüldüğü" şeklinde olduğunu vurguladı. Papandreu, şimdi ise Türkiye Başbakanı'nın ''sorun çözülmeli'' demesinin cesaret göstergesi olduğu yorumunu yaptı.



Türkiye'nin AB perspektifi konusunda da konuşan Papandreu, Yunanistan'ın bu süreçte ilk andan itibaren Türkiye'ye destek verdiğinin altını çizdi.



''Türk savaş uçaklarının Ege'deki faaliyetlerini'' de gündeme getiren Papandreu, bir yandan Schengen uygulamasının aşılıp Türk turistlere vize kolaylığı sağlanması çalışmaları sürerken, diğer yandan Türk savaş uçaklarının ihlallerde bulunduklarını savundu. Papandreu, ''Bu manzaranın geçmiş olarak adlandırılması ve geleceğe bakılması gerektiğini'' söyledi.



Yunanistan'ın çok sayıda adası ve bir Kıbrıs tecrübesi olduğunu belirten Papandreu, ''Türkler adalarımızdan birisini alır mı' korkumuzu, Türkiye'nin ise 'Yunanistan saldırır' endişesini yenmesi gerek, bu da iyi komşuluk ilişkileri ile aşılır'' diye konuştu.



Papandreu, Türk savaş uçaklarının ''girmeden kapıyı çalmaları'', yani uçuş planı sunmaları halinde kovalama yaşanmayacağı değerlendirmesinde de bulundu.



Önemli tarihi yapıların restore edilmesi için de anlaşma sağlandığını belirten Papandreu, bu çerçevede Atina'da Fethiye Camisi'nin restore edileceğini söyledi.





