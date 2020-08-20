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Papağanını sağ salim getirene 1000 lira verecek

Hasan Güler, Cımbız adlı papağanını sosyal medyada verdiği ilanla arıyor

20 Ağustos 2020 15:24

Tokat’ta yaşayan Hasan Güler, ‘Cımbız’ adlı 1 yaşındaki papağanını 17 Ağustos’ta evden omzunda dışarı çıkardı. Aniden yanlarından geçen otomobilin sesinden ürken papağan, Güler’in omzundan uçarak, gözden kayboldu. Güler, ailesi ile birlikte çevrede papağanı günlerce aradı. Hasan Güler, çok sevdiği kuşunu bulamayınca sosyal medyadan kayıp ilanı verdi. Üç gündür papağanını arayan Güler, bulana 1000 lira para ödülü vereceğini belirtti.

Papağanın ailesinin bir parçası olduğunu dile getiren Hasan Güler, “Afacanlıkları, anıları şu anda hep gözümün önüne geliyor. Evde şu anda bir matem havası esiyor. İnşallah ölmemiştir, inşallah hayvansever bir vatandaşın eline geçmiştir. Umutla bekliyoruz” diye konuştu.

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