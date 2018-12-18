Papağana işkence yapan Murat Özdemir akıl hastanesine sevkedildi

Çağatay KENARLI - Özden ATİK- /İSTANBUL, (DHA) - SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir akıl hastanesine sevkedildi.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir\'e \"hayvana eziyetten\" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi

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