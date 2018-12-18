Papağana işkence Meclis gündeminde: "Hasta ruhlu, insanlar medyadan uzak tutulmalıdır"

Papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medya hesabında yayınladıktan sonra Türkiye’yi ayağa kaldıran Murat Özdemir, Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bütçe görüşmelerinde, yarışmacı olarak katıldığı bir televizyon programında diskalifiye edilen Murat Özdemir'in sosyal medya üzerinden yaptığı papağana eziyetin, kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Hayvanın canına kast etmek, hayvanları öldürmek cinayettir. İnsan olmaması onun öldürülebilir olması anlamına gelmez” diyen Tanal, Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik teklifinin bir an önce yasalaştırılmasını talep etti.

Tanal’ın, Genel Kurul’daki açıklaması şöyle:

Bir televizyon programında yarışmacı olarak katılan ve diskalifiye edilen vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı papağana eziyeti kabul edilemez. Papağana işkence eden kişi önce serbest bırakıldı sonra tekrar gözaltına alındı. İnsana şiddetin bile yeterince tepki görmediği ülkede, hayvana şiddete karşı yeterince kamuoyu maalesef ki oluşmuyor.

Hiçbir canlının elinden yaşam hakkı alınamaz. Hayvanın canına kast etmek, hayvanları öldürmek cinayettir. İnsan olmaması onun öldürülebilir olması anlamına gelmez. Hayvanı metalaştıran, değersizleştiren bu anlayışa sahip herkes şunu anlamalı! Canı acıyan tek varlık insan değildir.

Kendini koruyabilme ihtimali dahi olmayan hayvan dostlarımıza eziyet dinimizce de affedilemez bir günahtır. Meclis’e sunduğun Hayvanları Koruma Kanunu değişiklik teklifimin bir an önce yasalaştırılmasını talep ediyorum. Bir diğer problem ise; niteliksiz, hasta ruhlu, reyting uğruna insanlık dışı işler yapan insanlar medyadan uzak tutulmalıdır.

Şiddet bu hastalıklı insanlar aracılığıyla olağanlaştırılmamalıdır.

Papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medya hesabında yayınladıktan sonra gözaltına alınan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.