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Papağana işkence görüntülerine Ankara Barosu'ndan da suç duyurusu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'da, papağana yaptığı işkence görüntüleri sonrası gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilen Murat Özdemir hakkında Ankara Barosu da suç

18 Aralık 2018 19:46

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL\'da, papağana yaptığı işkence görüntüleri sonrası gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilen Murat Özdemir hakkında Ankara Barosu da suç duyurusunda bulundu.
Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, \"Şüpheli Murat Özdemir, evinde beslediği papağana boğazını sıkmak suretiyle işkence etmiş, papağanın bacağını kırmış ve bu görüntüleri instagram hesabından canlı olarak yayınlamıştır. Anılan görüntüler diğer kullanıcılar tarafından fark edilerek kamuoyu oluşturulmuş, savunmasız papağan koruma altına alınarak işkenceden kurtarılmıştır\" denildi.
Dilekçede, hayvan hakları ile ilgili yasa maddeleri hatırlatılarak, \"Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek, savunmasız ve hiçbir şeyden habersiz papağana işkence ederek, papağanın bacağının kırılmasına yol açmıştır. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur\" ifadeleri kullanıldı.

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