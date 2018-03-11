T24 LogoT24 Logo
Gündem

Papağan 'Paşa'ya doğum günü partisi

Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kafe sahibi Özdilek Ürpek, 7 yaşına giren 'Paşa' isimli papağanı için doğum günü organizasyonu düzenledi

11 Mart 2018 15:27

Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde kafe sahibi Özdilek Ürpek, 7 yaşına giren \'Paşa\' isimli papağanı için doğum günü organizasyonu düzenledi.
Gölcük ilçesi Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi\'nde kafe işleten Özdilek Ürpek, sahibi olduğu \'Paşa\' isimli papağanın 7\'nci yaş günü için organizasyon düzenledi. Çocukların ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa için şarkılar çalındı ve pasta kesildi.
Papağanı Paşa\'nın artık evladı gibi olduğunu söyleyen Özdilek Ürpek, \"17 Ekim 2016 tarihinde Paşa\'yla Antalya Manavgat\'ta tanıştık. Manavgat\'tan aldım getirdim. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah işyerimize Paşa\'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat\'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa\'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa\'nın doğum gününü kutluyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDINGÖLCÜK Kocaeli DHA KOCAELİ GölcükGölcükTopçular Mahallesi Mimar Sinan CaddesiPaşaPapağanı PaşaEkimPaşa Antalya ManavgatManavgatYaklaşıkEvladımızBendenAntalya ManavgatBugündeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24