Papağan 'Koko', yamaç paraşütüyle uçtu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - İSTANBUL\'da yaşayan 28 yaşındaki Cesur Suna, 2 yıldır beslediği papağanı \'Koko\'yu Tekirdağ\'a getirerek, yamaç paraşütüyle yaklaşık 35 dakika uçurdu.

İstanbul\'da oturan ve otomotiv sektöründe çalışan Cesur Suna, papağanı \'Koko\'yu sürekli evde bulunduğu için uçma yeteneğini kaybettiği düşüncesiyle yamaç paraşütü ile uçurmaya karar verdi. Tekirdağ\'da bulunan Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü ile temasa geçen Suna, papağanıyla birlikte yamaç paraşütü ile uçmak istediğini söyledi. Talebinin kabul edilmesi üzerine Suna, \'Koko\' ile geldiği Tekirdağ\'da, 600 metre yükseklikteki Ayvasıl mevkisinden uçuş için son hazırlıklarını yaptı. \'Koko\'yu kucağına alan Suna, kulüp eğitmenlerinden Faruk Esen ile birlikte yamaç paraşütüyle havalandı. Marmara Denizi üzerinde, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere kesiminde yaklaşık 35 dakika süren bir uçuş gerçekleştirildi. Papağan \'Koko\'nun uçuşunu, eğitmen Esen kamerayla görüntüledi. Başarılı geçen uçuşun ardından Cesur Suna, \"Papağanıma 2 yıldır evde bakıyordum. Uçuş yeteneğini kaybettiğini düşündüm ve uçuşu gerçekleştirdik. İki yıldır eve kapalı papağınım, uçuşu hak etti\" dedi.



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