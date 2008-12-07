Papadopulos'un durumu ciddi

Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas, durumu "kritik" olarak nitelendirilen eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tasos Papadopulos'u hastanede ziyaret etti.



Lefkoşa Hastanesinde kanser tedavisi gören Papadopulos'u ziyaret eden Hristofyas, hastaneden ayrılırken Papadopulos'un iyileşmesi dileğinde bulundu.



Papadopulos'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydediliyor.



Solunum yetmezliği şikayetiyle 22 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tutulan ve akciğer kanseri olduğu açıklanan Papadopulos'un ağırlaştığı bildirilmişti.



Solunum güçlüğü şikayetinin artması üzerine oksijen tedavisi uygulanmaya başlanan 69 yaşındaki eski Rum liderin durumu, giderek kötüleşti.



Rum kaynaklarına göre, Papadopulos'un doktorları, ''artık beklemekten başka yapacak bir şey kalmadığını'' açıkladı.



Eşi, çocukları, doktoru ve yakın aile çevresinin, Papadopulos'un başında beklediği haber veriliyor.



Papadopulos, çok yoğun sigara içmesiyle biliniyor.



