Papa'dan Twitter'la günah çıkarma izni

Arap Baharı, Wall Street’i İşgal Et eylemleri, Van'da meydana gelen deprem sonrası yardımlaşma hareketi, Taksim Gezi Parkı olaylarında insanların organize olması gibi dünya ve Türkiye gündemini değiştiren olaylarda önemli rol alan Twitter'da bir ilk gerçekleşecek. Papa, 7 milyon Twitter takipçisine bundan böyle kiliseye gelmeden Twitter'la günah çıkarmalarına izin verdiğini açıkladı.

Muammer Elveren'in hurriyet.com.tr'de Le Monde gazetesine dayandırdığı haberine göre , Vatikan radyosuna dayandırdığı haberinde e-günah çıkarma izninin 8 Temmuz günü Vatikan'da yayınlanan bir kararname ile alındığını yazdı. Gazetenin haberinde 22-29 Temmuz günleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek Dünya Gençlik Günü'nde gençlerin Twitter'la günah çıkarabileceklerinin karara bağlandığını belirtti.

Vatikan, daha önceki Dünya Gençlik Günleri’nde Papa'nın sembolik olarak bütün gençler adına bir tek gencin günahını çıkarttığını belirterek yeni Papa Francis'in ise, Dünya Gençlik Günü’nü radyo ve televizyondan izleyecek olan gençlerin yeni iletişim sistemlerini kullanarak Papa ile mesajlaşabileceklerini açıkladı.

Günah çıkarma nedir

Hıristiyanlıkta, tövbekarların günahlarını bir din adamının önünde itiraf ederek bağışlanmasıdır. Günümüzde Katolik Kilisesi'nde günah çıkarma, Hz. İsa'nın kurallaştırdığı ve vaftiz sonrasında işlenmiş bütün önemli günahların itiraf edilmesini gerektiren bir kutsama ayinidir. Günahın yüklediği suçluluktan arınabilmek için içtenlikle pişmanlık duymak, günahları bir din adamına itiraf etmek ve kefaret gereklerini yerine getireceğine söz vermek zorunludur. Ortodoks Kilisesi de günah çıkarma konusunda benzer bir öğretiyi benimser.

Anglikan kiliselerinde günah çıkarma geleneği sürmekle birlikte, Anglikanların çoğu Komünyon ayini sırasındaki genel günah çıkarmayla yetinir. Günah çıkarmayı kutsama ayinleri arasında saymayan Protestan kiliselerinin çoğu, bağışlanma için dua etmeyi ve Tanrı'nın içtenlikle tövbe eden herkesi bağışlamaya hazır olduğunun vurgulanmasını yeterli sayar. Ama çoğu Protestan’a göre günah çıkararak günahlardan arınmak, din adamının Tanrı adına günahları bağışlaması olanaksızdır.

Katolik Kilisesi'nde papazın tövbekarın günahlarını dinlemek için oturduğu hücre genellikle kilisenin mimari planının bir parçasıdır.

Günah çıkarma hücresi çoğunlukla ahşaptan yapılır; papazın oturduğu bölmenin bir ya da iki yanında tövbekar için bir bölme ya da bölmeler vardır. Tövbekarın bölmesi papazın bölmesinden ahşap bir perdeyle ayrılır; bu perdenin üzerinde tövbekarın konuşacağı kafesli bir aralık vardır. Bölmenin içinde diz çökmek için de bir basamak bulunur. Bu düzenleme, günah çıkaranın papazı görememesini sağlar.