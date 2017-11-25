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Yaşam

Papa'dan 'selfie' yasağı

"Kilise eğlence yeri değil, saygı duyulması gereken bir tapınak"

25 Kasım 2017 11:30

Son zamanlarda radikal kararları ile ön plana çıkan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesko kiliselerde ayin sırasında sohbet etmeyi ve selfie çektirmeyi yasakladı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Papa “Kilise eğlence yeri değil. Saygı duyulması gereken bir tapınak. Burada sessizliğin hakim olması gerek. Rahatsızlık vererek inançlılara saygısızlık yapmak Hristiyanlara yakışmaz” dedi.

Papa konuşmasına, “Son zamanlarda kiliselerde din adamları da selfie çektimine başvuruyor. Kilise kutsal bir yerdir. Etrafı rahatsız edecek kadar yüksek sesle konuşma, sohbet etmeden vazgeçmek gerek. Selfie çekimleri ise dikkat dağıtmakta.Tekrar ediyorum Kilise hiçbir şekilde eğlence yeri değildir” sözleriyle devam etti.

Medya bu haberi verirken Papa Francesco’nun Vatikan’da sık sık inançlılarla ve hayranları ile selfie çektirdiği fotoğraf ve görüntülere yer verdi.
 

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