Papa'dan Kuzey Kore'ye çağrı



Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, Güney Kore gezisinin son gününde başkent Seul'deki katedralde düzenlenen ayinde, Güney ve Kuzey Kore arasında barış ve uzlaşma dileğinde bulundu.

Papa, cumartesi günü yüz binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen bir ayinde ise Güney Kore'de Katolik Kilisesi'ni kuran 124 kişiyi aziz ilan etti.

Asya Gençlik Günleri'nin davetlisi olarak birçok etkinliğe katılan Papa Francisco, genç Hristiyanları ülkelerinde azınlık olsalar da dinlerine sahip çıkmaya davet etti.

Güney Kore basını nasıl değerlendirdi?

Güney Kore'nin yüksek tirajlı gazetelerinden "Donga-Ilbo", Papa'nın ziyaretine beş özel sayfa ayırdı. Gazetede konuyla ilgili yer alan bir yorumda, "Ziyaret Kore halkında bir coşkuya yol açtı. Papa sendromu, Kore'nin yaralarına merhem olacak" denildi.

Güney Kore'nin önde gelen bir başka gazetesi olan "Joongang-Ilbo"nun yorumunda, Papa Francisco'nun ziyaretinin ülkeyi değiştirdiği görüşü dile getirildi.

İngilizce yayın yapan "Korea Times", Papa'nın mesajının doğru algılanması çağrısında bulundu. Yorumda, "Yoksullara kulak vermeli ve acılarını dindirmeliyiz. Toplumumuzda barış ve uzlaşmayı egemen kılmalıyız" denildi.

Çin'e zeytin dalı

İngilizce yayın yapan bir başka Güney Kore gazetesi olan "Korea Herald"ın değerlendirmesinde ise ziyaretin, Vatikan'ın Asya politikasında bir değişimi ortaya koyduğuna dikkat çekildi. "Papa Francisco en güçlü çağrısını Çin'e yaptı" ifadesine yer verilen yorumda, Çin'in “Vatikan'ın en zorlu sınavlarından biri” olmaya devam edeceği kaydedildi. Dünya nüfusunun yüzde 60 kadarı Asya'da yaşıyor. Bu nüfusta Katoliklerin oranı ise yüzde 3 civarında.

Çin'deki Komünist yönetim 1951'de Vatikan ile ilişkileri kesmiş, "Katolik Çin Yurtseverler Birliği" adı altında Çin Komünist Partisi'ne bağlı yeni bir kilise kurulmuştu.