Papa'dan kürtaj affı açılımı

Papa Francesco, tüm rahiplere kürtaj "günahını" affetme yetkisi vererek kilise kanununda köklü bir değişikliğe imza attı.

Papa Francesco, geçen yıl ilan ettiği "merhamet" temalı kutsal yıl (Olağanüstü Merhamet Jübilesi) için bir yıllığına, dünyanın her yerindeki Katolik rahiplere kürtaj yaptıran kadınları affetme yetkisi vermişti.

Papa, dün sona eren Jübile'nin ardından bugün bir mektup yayımlayarak bu af yetkisini süresiz olarak uzattı.

Papa mektubunda, "Masum bir hayata son veren kürtajın büyük bir günah olduğunu tüm gücümle yinelemek isterim. Ancak yine tüm gücümle söylemek isterim ki, uzlaşı arayan pişman bir kalp bulduğunda Tanrı'nın merhametinin ulaşamayacağı ve yok edemeyeceği günah yoktur" dedi.

Papa, "Uzlaşı arayışı ile Tanrı'nın bağışlaması arasına hiçbir engel girmemesi amacıyla, bundan böyle tüm rahiplere kürtaj günahını işlemiş olanları affetme yetkisi veriyorum" diye yazdı.

Kutsal Yıl'ın bitişi ve Papa'nın mektubuyla ilgili bugün Vatikan'da düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, bu ifadelerin Kilise Kanunu'nun değişmesi anlamına geldiği belirtildi.

Katolik Kilisesi'nde aforozla cezalandırılan büyük bir günah olarak kabul edilen kürtaj, ancak üst düzey din adamları olan piskoposlar tarafından ya da piskoposların özel olarak yetkilendirdiği din adamları tarafından affedilebiliyordu.

Papa Francesco 8 Aralık 2015-20 Kasım 2016 tarihleri arasında ilan ettiği Olağanüstü Merhamet Jübilesi şerefine, kürtaj yaptırdıktan sonra af dileyenlerin jübile süresince tüm rahipler tarafından bağışlanabileceğine hükmetmişti. Papa bugünkü mektubuyla, Jübile bitse de bu açılımın devam edeceğini belirtti.

Vatikan'da bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jübile sorumlusu Monsenyör Rino Fisichella, bunun Kilise Kanunu'nun değiştirilmesi anlamına geldiğini söyledi. Fisichella ayrıca, hem kürtaj olan kadınların hem de kürtajı yapan doktor, hemşire gibi tıpçıların tüm rahipler tarafından affedilebileceğini vurguladı.

Fisichella, Papa'nın bu kararla muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekmekten korkup korkmadığı sorusuna cevap verirken de "Tüm rahiplere af yetkisi vermenin neden korkuya neden olması gerektiğini anlamıyorum" dedi ve Kilise'nin bu sayede herkesi kucaklayabileceğini belirtti.