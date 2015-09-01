Papa'dan kadınlara 'kürtaj' affı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kilise'nin yaklaşan Kutsal Yılı'nda tüm rahiplere kürtaj olmuş kadınları resmi olarak affetme yetkisi verecek.

Esma Çakır'ın DHA'da yer alan haberine göre, Katolik inancında kürtaj, yapan veya yaptıranların aforoz edilmesini gerektiren bir günah olarak kabul ediliyor. Genelde yanlızca belirlenmiş din adamlarının resmi olarak kürtajı affetme hakkı bulunuyor.

Vatikan tarafından bugün yayınlanan mektuba göre, 8 Aralık-26 Kasım arasındaki olağanüstü "Kutsal Yıl" süresince uygulanacak merhamet teması kapsamında tüm rahipler affetme yetkisine sahip olacak.

Hamileliklerini sonlandırmak zorunda olan kadınların karşılaştığı "varoluşsal ve ahlaki sorunlardan" bahseden Papa mektubunda, "bu kahredici ve acı verici kararın yarasını kalbinde taşıyan pek çok kadınla tanıştığını" söyledi.

Ruhani lider, "Zamanımızın en büyük sorunlarından biri de elbette hayatla olan ilişkinin değişmiş olmasıdır. Çok yaygın olan bir zihniyet, yeni bir canın kabul edilmesi konusundaki kişisel ve toplumsal duyarlılığın kaybolmasına yol açmıştır. Kürtaj dramı kimileri tarafından yüzeysel bir farkındalıkla tecrübe ediliyor, böylesine bir eylemin içerdiği büyük zararın farkına varmıyorlar" dedi.

Para kararını, "Pişman olanlardan, özellikle de Tanrı'nın mutabakatına erişmek için samimi bir yürekle günah çıkarmaya gelenlerden, Tanrı'nın merhameti esirgenemez. Bu yüzden de Jübile Yılı şerefine tüm rahiplere, kürtaj yaptırıp da pişmanlıkla af dileyenlerin günahını bağışlama yetkisi vermeye karar verdim" diyerek açıkladı.