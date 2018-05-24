Papa'dan 'İslam'ın terörle bir tutulmasına' tepki: Yalan ve saçmalık

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, İslam'ın terörle bir tutulmasına karşı çıkarak bu yöndeki söylemleri "yalan ve saçmalık" diye niteledi.

İtalya'nın Bergamo kentinin yerel gazetesi Eco di Bergamo'ya bir mülakat veren Papa Francesco, İslam dininin terörle aynı kefeye konması ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Belki birçokları bunu dillendiriyor ama bu yakıştırma yalan ve saçmalıktır."

Papa, "dinlerin en önemli rolünün, yakınlaşma kültürünü teşvik etmek" olduğunu da söyledi.

Papa Francesco, Eco di Bergamo gazetesine, Papa 23. Giovanni'nin naaşının bugün memleketi Bergamo'ya taşınması vesilesiyle konuştu.

Papa 23. Giovanni, 1958'de bu göreve seçilmeden önce 1935-1944 yılları arasında Türkiye'de Vatikan'ı temsilen görev yapmış, Türkiye-Vatikan diplomatik ilişkileri de onun papalık döneminde başlamıştı.

Papa Francesco, 23. Giovanni'den bahsederken de "O, 'düşman' sözcüğünü tanımayan bir adam, bir azizdi. 'Haçlı seferleri', 'din yayma propagandası' gibi sözcüklerden hoşlanmazdı, her zaman birleştirici unsurlar peşindeydi" dedi.

İtalya'da kurulmak üzere olan popülist hükümetin göç karşıtı vaatleri tartışılırken, Papa bu konuda da konuşarak göçmenlerden yana tavrını yineledi.

"Korku yüzünden duvarlar örülüyor, kardeşlerimizin acısını görmemek için duvarlar örülüyor" diyen Papa "Duvar örmek kalpleri kapatmak, tabut gibi mühürlemek demektir" ifadelerini kullandı.

Papa Francesco, göç konusunda gençlerin eğitilmesinin önemine vurgu yaparak, "Yeni nesilleri, insanlığı tek bir aile, sınırları olmayan bir topluluk olarak görmeleri için eğitmek; yeni bir kültür ve yeni bir zihniyet yaratmak gerek" dedi.