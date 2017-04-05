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Dünya

Papa'dan İdlib açıklaması: Bu bir katliamdır, dehşete düştüm!

"Devam eden savaştan yorgun olan halk..."

05 Nisan 2017 18:00

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Suriye’nin Idlib kentine düzenlenen saldırıya dair “Bu kabul edilemez katliamı şiddetle kınıyorum” dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, haftalık kabul günü kapsamında Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye hitap eden Papa, Suriye’nin Idlib kentine düzenlenen 'kimyasal saldırı'ya dair de konuştu.

Suriye’deki son gelişmelerle dehşete düştüklerini dile getiren Papa, “İdlib’de dün meydana gelen, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca savunmasız sivilin öldüğü bu kabul edilemez katliamı şiddetle kınıyorum” dedi.

Bu saldırının kurbanları ve aileleri için dua ettiğini söyleyen Papa, bu katliamda sorumluluğu olan yerel ve uluslararası düzeyde politikacıların vicdana seslenerek, onlara, bu trajediyi durdurma ve çok uzun süredir devam eden savaştan yorgun olan halkı rahatlığa kavuşturmaları çağrısı yaptı.

Ruhani lider, tüm sıkıntılara ve güvensiz ortama rağmen o bölgenin halkına yardım ulaştırmaya çalışanları da teşvik ettiğini söyledi.

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