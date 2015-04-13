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Dünya
Deutsche Welle

Papa'dan hükümetin tepkisine yanıt: Olayları adıyla telaffuz etmek gerekir

'Gördüğümüz ve duyduğumuz şeyler konusunda sessiz kalamayız'

13 Nisan 2015 18:30

Türkiye’nin "Ermeni Soykırımı" açıklamasına tepki gösterdiği Papa Françesko “Olayları adıyla telaffuz etmek gerekir. Gördüğümüz ve duyduğumuz şeyler konusunda sessiz kalamayız” dedi. Alman hükümeti ise 1915 olaylarını "tehcir ve katliam" olarak niteledi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ni geri çağırması sonrasında Papa Françesko yeni bir açıklama yaptı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko Vatikan'daki sabah ayininde “olayları adıyla telaffuz etmek gerektiğini” belirtti.

Günümüzde Kilise'nin mesajının “içtenliğe ve Hristiyan cesaretine giden bir yol sunmak" olduğunu belirten Papa Françesko “Gördüğümüz ve duyduğumuz şeyler konusunda sessiz kalamayız” diye konuştu.

 

'Papa ayrımcılık yapıyor'

 

Papa Françesko pazar günü 20'nci yüzyılın “ilk soykırım kurbanlarının” Ermeniler olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada Papa'nın "acılar arasında ayrımcılık" yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu "(Papa) Bosna ve Ruanda olayları uluslararası mahkemelerce soykırım olarak saptanmasına rağmen bunlara 'toplu kıyım' diyor ama hukuken tanınmayan 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanıyor. Burada bir çelişki ve ayrımcılık var" diye konuştu.

 

‘Katliam ve tehcir'

 

Almanya hükümeti ise 1915 olayları için "soykırım" kavramını kullanmama tutumunu sürdürdü. Hükümet sözcüsü yardımcısı Christiane Wirtz Berlin'de yaptığı açıklamada, hükümetin Ermenilere yönelik “katliam ve tehciri” kınadığını ifade etti. Wirtz, Alman hükümetinin bir uzlaşmadan yana olduğunu ifade etti.

Tarihin araştırılmasının bir dayatma olmaması gerektiğini belirten Wirtz bu çalışmanın uzmanlara, tarihçilere ve ilgili ülkelere düştüğünü kaydetti. Wirtz bunun Alman hükümetinin vazifesi olmadığını söyledi. Wirtz, Papa'nın “Ermeni Soykırımı” açıklamasıyla ilgili yorum yapmaktan da kaçındı.

 

İktidar ve muhalefet arasında tartışma

 

Ermeni katliamının 100’üncü yılı vesilesiyle 24 Nisan’da Alman Federal Meclisi’nde bir saatlik bir oturum düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Bu oturumda oylanması öngörülen karar taslağında "soykırım" kelimesinin geçip geçmeyeceği konusunda iktidar ve muhalefet partileri arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller ‘soykırım’ kelimesinin kullanılmasını savunurken hükümet ile koalisyon partilerinin meclis grup yönetimleri buna sıcak bakmıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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