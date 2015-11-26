Papa'dan Hristiyan ve Müslümanlara ortak çağrı



Papa seçildikten sonra ilk kez Afrika gezisine çıkan Papa Françesko, gezisinin ilk durağı Kenya'nın başkenti Nairobi'de ayin yönetti. Nairobi Üniversite kampüsünde yapılan ayine aralarında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın da bulunduğu 200 bin dolayında kişi katıldı.

Papa, burada yaptığı konuşmada nefret ve şiddeti haklı çıkarmak için Tanrı'nın adının asla istismar edilmemesi gerektiğini söyledi. Papa Françesko, Kenyalıları aile değerlerini korumaya ve daha adil bir toplum oluşturmaya çağırdı. Papa'nın üzerinde 'Massai' motifleri bulunan yerel bir giysi olması dikkat çekti.

Çocuk asker sorunu ve AİDS

Papa, cumartesi günü geleceği Uganda'da yaklaşık 100 bin kişinin katılması beklenen bir ayini yönetecek ve bir kiliseyi hizmete açacak. Bu ülkede de gençlerle bir araya gelecek, çocuk asker sorunu ve AİDS hastalığını tartışacak.

Müslümanlar da buluşacak

Papa Françesko, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaretle de ülkede çatışan grupların barışmasına katkıda bulunmak istiyor. Papa, Katolik cemaatinin yanı sıra Müslümanların temsilcileriyle de buluşacak. Dünyanın en yoksul ülkelerinden Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013 yılından bu yana Hristiyan milisler ile Müslüman isyancılar çatışıyor. Binlerce kişinin can verdiği şiddet olayları nedeniyle her 5 kişiden biri evinden oldu.