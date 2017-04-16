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Dünya

Papa'dan 'Halep saldırısı' açıklaması

“Tanrı, Suriyeli sivillere şifa ve yardım getirmek için çalışanların çabalarını devam ettirecektir”

16 Nisan 2017 18:37

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’daki Saint Petrus Meydanı’nda Paskalya Ayinini yönetti. Binlerce kişiye hitap eden Papa, ayinde dün Halep’te tahliye konvoyuna gerçekleştirilen saldırı ile ilgili olarak konuştu.

Papa Francis, Halep saldırısını kınayarak en az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı “alçakça” olarak tanımladı. “Tanrı, Suriyeli sivillere şifa ve yardım getirmek için aktif bir şekilde çalışanların çabalarını devam ettirecektir” dedi. Papa, saldırıya ilişkin olarak, “Dün gerçekleştirilen olay, mültecilere yönelik aşağılık saldırıydı” ifadelerini kullandı. 

Suriye’nin Halep kentinde dün sivilleri taşıyan tahliye konvoyuna bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

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