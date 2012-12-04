Papa'dan Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'a 'nikah' vetosu

Papa XVI. Benedictus, Çarşamba günü Vatikan’ı ziyaret edecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a hayat arkadaşı Daniela Schadt'la nikahsız oldukları gerekçesiyle 'sevgilini getirme' dedi.

Şu ana dek gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerine genellikle hayat arkadaşı Daniela Schadt’ın refakatinde giden Gauck, Vatikan'a yalnız gitme kararı aldı.

Bild gazetesinin haberine göre bu karar Vatikan’ın talebi doğrultusunda alınırken, Vatikan sözsücüsünün, Cumhurbaşkanı Gauck’un Daniela Schadt ile evli olmamasının ziyarete gölge düşüreceği’ni dile getirdiği belirtiliyor.

Bu gelişmenin ardından Gauck ve Schadt’ın Vatikan ziyaretini birlikte gerçekleştirmekten vazgeçtikleri iddia ediliyor.

Eski bir Protestan rahibi olan Gauck, ilk eşi Gerhild Gauck'la evliliği yasal olarak devam ettiği halde sevgilisi Daniela Schadt'la birlikte yaşıyor. (Deutsche Welle Türkçe)