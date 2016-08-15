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Dünya

Papa’dan evsizlere plaj gezisi

Mayo-havlu gibi ihtiyaçları da karşılanan evsizler, bütün öğleden sonrayı denize girip güneşlenerek geçiriyor

15 Ağustos 2016 01:05

Yoksullara ve evsizlere özel yakınlık göstermesiyle bilinen Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun, Roma'da sokaklarda yaşayan insanlar için plaj gezileri düzenlediği ortaya çıktı.

Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Başpiskopos Konrad Krajewski, evsizlere yiyecek-içecek dağıtmanın yanı sıra onlar için plaj gezintileri de düzenlediklerini söyledi.

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Başpikopos Krajewski, Papa'nın sağladığı imkanlarla, evsizleri 10 kişilik gruplar halinde Roma yakınlarındaki plajlara götürdüğünü anlattı.

La Stampa'daki habere göre Krajewski, kendi kullandığı minibüsle sokakta yaşayan kişileri toplayarak Roma'ya 30 kilometre mesafedeki Fregene bölgesindeki plajlara götürüyor.

Mayo-havlu gibi ihtiyaçları da karşılanan evsizler, bütün öğleden sonrayı denize girip güneşlenerek geçiriyor.

Akşam saatlerinde ise bir pizzacıda yemek yendikten sonra Roma'ya dönülüyor.

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