Papa'dan Erdoğan'a hediye: Bu madalyon barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor...

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi dün gerçekleşti. 50 dakika görüşmenin ardından Erdoğan Papa'ya, İstanbul panoramasının resmedildiği bir çini tablo ile Mevlana'nın Mesnevisi ve Mevlana'yla ilgili birkaç kitap da hediye etti.Papa'nın Erdoğan'a hediyesi ise üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon oldu. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Erdoğan, 1959'dan beri Vatikan'da Papa ile görüşen ilk, 1960'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ise Vatikan'ı ziyaret eden tek Türkiye Cumhurbaşkanı oldu.

50 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan Papa'ya, İstanbul panoramasının resmedildiği bir çini tablo ile Mevlana'nın Mesnevisi ve Mevlana'yla ilgili birkaç kitap da hediye etti.Papa'nın Erdoğan'a hediyesi ise üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon oldu. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu.

Papa'nın Erdoğan'a hediyesi ise üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon oldu. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu. Papa'nın diğer hediyeleri arasında Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın gravürü, kendi yazdığı ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkındaki genelgesi "Laudato Si" ve Dünya Barış Günü için yayımladığı "göçmenler ve mülteciler" konulu mesajı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüşmesinin ardından Vatikan'ın başbakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geldi. Erdoğan ve heyeti daha sonra San Pietro Bazilikası'nı ziyaret ettikten sonra Vatikan'dan ayrıldı.

Görüşmelerin ardından Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Vatikan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ele alındı ve ülkenin (Türkiye) durumu, Katolik cemaatinin içinde bulunduğu koşullar, çok sayıdaki mültecinin ağırlanıyor olması ve bununla bağlantılı güçlükler hakkında konuşuldu. Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Ortadoğu'daki duruma değinilerek, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı içinde diyalog ve müzakareler aracılığıyla bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesinin gerekliliği vurgulandı" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası Vatikan ve Türkiye'den benzer tepkiler gelmesi iki yönetimi yakınlaştırmıştı.

Berlusconi 'Erdoğan'la görüşeceğim' dedi, duruşmaya gitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'ın ardından Roma'da da İtalyan liderlere buluştu, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni'yi ziyaret etti.

Erdoğan'ın geçmişte yakın ilişki içinde olduğu bilinen eski Başbakan Silvio Berlusconi ile de görüşebileceği belirtiliyor. Bugün bir davada tanık olarak ifade vermesi beklenen Berlusconi, Erdoğan'la görüşmesi olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ve bakan eşlerinin de yer aldığı bir heyet eşlik ediyor.

3500 güvenlik görevlisi koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle, Vatikan'ı da içinde barındıran Roma merkezinde 3500 güvenlik görevlisiyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

İtalyan basını, Erdoğan'ın da Türkiye'den 54 koruma ile geldiğini yazdı. Kent merkezinde bir "yeşil bölge" oluşturularak bu alanda gösteriler yasaklandı.

Erdoğan'ın Vatikan'da bulunduğu sıralarda ise Vatikan yakınlarındaki Castel Sant'Angelo kalesinin bahçesinde bir protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye, Türkiye'deki tutuklu gazetecilere destek amacıyla gazetecilik ve ifade özgürlüğü örgütleri ile, Kürt toplumu ve destekçilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı.

Güvenlik amacıyla oluşturulan "yeşil bölgenin" hemen dışındaki bir alanda yapılan gösteride bazı kişilerin barikatları aşarak Vatikan'a doğru ilerlemek istemesi üzerine polis müdahale etti. Bu sırada yaşanan arbedede bir kişi yaralandı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Erdoğan'ın Vatikan ve Roma ziyaretleri sırasında basının karşısına çıkmayacağı belirtiliyor. İtalyan basını bu durumu eleştirerek, "Erdoğan'ın heyeti muhtemelen 5 Ocak'taki Paris ziyaretinde yaşanan, Erdoğan'ın bir gazeteciyi "FETÖ'cü gibi konuşmakla" itham ettiği ve (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'u utandıran anın bir benzerinin yaşanmasını istemiyor" diye yazdı.