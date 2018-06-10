Papa'dan enerji devlerine temiz enerjiye geçiş çağrısı: 'Enerji kullanımı medeniyeti yok etmemeli'

Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarına sıklıkla dikkat çeken Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, dün de dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz şirketlerinin yöneticileriyle buluşmasında fosil yakıtlardan temiz enerji kaynaklarına geçiş çağrısı yaptı.

Papa, "Medeniyetin enerjiye gereksinimi var ama enerji kullanımı medeniyeti yok etmemeli" dedi.

Vatikan'a bağlı Papalık Bilim Akademisi tarafından düzenlenen enerji konulu sempozyuma aralarında BP, Shell, Eni, ExxonMobil gibi enerji devlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. İki günlük sempozyumun sonunda Papa Francesco dün 40 kadar katılımcıya hitaben bir konuşma yaptı.

Papa, "kirlilikle mücadele edebilmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve toplumsal eşitliği geliştirmek" için yüksek verim-düşük kirlilik oranına sahip enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin "çağın sorunu" olduğunu vurgulayan Papa, "İklim değişikliği sorunuyla mücadele için somut taahhütler içeren, enerji güvenliği sağlayan, ekonomik istikrarı destekleyen, sağlığı ve çevreyi koruyan, insani kalkınmayı teşvik eden uzun vadeli ve küresel bir strateji geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Günümüz dünyasında enerji ihtiyacının gittikçe arttığını, halen 1 milyardan fazla kişinin elektrik enerjisine ulaşımının olmadığını da vurgulayan Papa, bu ihtiyaçların karşılanması içinse temiz enerji kaynaklarına başvurulması çağrısı yaptı ve "Fosil yakıtların sistematik kullanımı dizginlenmelidir" dedi.

Papa bunun için de "yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine hız verilmesi" gerektiğini söyledi.

Papa Francesco, "Herkes için enerji arzumuz, küresel sıcaklıkların korkutucu derecede artması, daha sert çevresel koşullar ve yoksulluk seviyesinin artmasıyla bağlantılı bir iklim değişikliği sarmalına yol açmamalıdır... Ulaşılabilir ve temiz enerjiye geçiş, dünyadaki milyonlarca kardeşimize, fakir ülkelere ve gelecek nesillere karşı sahip olduğumuz bir sorumluluktur" dedi.

Papa, "Alternatik enerji kaynakları arayışı ve bunlara geçişi sanayiciler, yatırımcılar, araştırmacılar ve tüketiciler hep beraber tartışmalı. Medeniyetin enerjiye gereksinimi var ama enerji kullanımı medeniyeti yok etmemeli" diye konuştu.

Papa Francesco 2015'te yayımladığı "Laudato Si'" (Övgüler olsun sana) isimli papalık genelgesinde de "ortak evimiz" dediği dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği, toplumsal ve ekonomik adaletsizlikten korunması temalarını tartışmaya açmıştı. Papa bu genelgesinde, "fosil yakıtların yoğun kullanımına dayalı kalkınma modelinin" küresel ısınma sorununu daha da ağırlaştırdığını söylemişti.