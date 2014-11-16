Papa’dan doktorlara: Kürtaja karşı vicdani ret hakkını kullanın

Katolik Kilisesi’nin geleneksel olarak katı tutum sergilediği konularda bile ılımlı mesajlar vermesiyle bilinen Papa Francesco, bu kez kürtaj ve ötanazi konusunda sert sözler söyledi.

Eşcinsellik ve boşanma gibi birçok konuda Kilise’nin muhafazakar yaklaşımına kıyasla açık fikirli görüşleri savunan Papa , İtalyan Katolik Hekimler Derneği’ne hitaben yaptığı konuşmada bu “reformcu” tavrının her konuda geçerli olmadığını gösterdi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Papa, derneğin 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün baskın olan görüş, zaman zaman sahte şefkat gösterisinde bulunabiliyor: kürtajı desteklemenin kadınlar için faydalı olduğunu, ötanazinin saygın bir eylem teşkil ettiğini, bir çocuk “üretmenin” bilimsel bir başarı olduğunu savunuyor. Çocuk sahibi olmayı bir armağan gibi kabul etmek yerine bir hak olarak görüyor.

Bilim ve tıptaki ilerlemeler insan hayatını iyileştirmeye katkıda bulunabilir, ancak bu bilim dallarının etik kökenlerinden uzaklaşmamaları gerekiyor.”

Katolik doktorların görevlerini “insani ve ruhani bir misyon” olarak yerine getirmeleri çağrısı yapan Papa, bu bağlamda doktorların “cesur seçimler yapmalarını ve bazı durumlarda da vicdani ret haklarını kullanmalarını” tavsiye etti.

Katolik Kilisesi’nin liderinin, Kilise için halen tabu teşkil eden kürtaj ve ötanazi gibi konularda bu sözleri sarf etmesi sıradışı olmasa da, Papa Francesco’nun “reformcu” imajının sorgulanmasına yol açtı. Sosyal medya sitelerinde bu sözleri nedeniyle Papa için “modern ama çok da fazla değil” gibi yorumlar yapılıyor.

Yaklaşık 1.5 yıl önce göreve gelmesinden bu yana eşitlik, dışlanmışlara ve muhtaçlara kucak açma, yargılayıcı olmama mesajları veren Papa Francesco “yenilikçi” ve hatta bazı kesimler tarafından da “komünist” olarak niteleniyor. Ancak Papa Francesco’nun Katolik Kilisesi’nin başına geçmeden önce de özellikle kürtaj konusunda muhafazakar bir tutum sergilediği biliniyor.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik olan İtalya’da, vicdani retçi doktor oranının dünyanın en yükseklerinden biri olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre İtalya genelinde jinekologların yüzde 70’i vicdani gerekçelerle kürtaj yapmayı reddederken, muhafazakar bölgelerde bu oran yüzde 90’ı geçiyor.