Papa'dan bütün Katoliklere taciz skandallarıyla ilgili mektup: Bu yaraların asla kapanmayacağını biliyoruz

Birçok ülkede Katolik din adamlarının karıştığı ortaya çıkan cinsel taciz skandallarının ardından Papa Francis, Katoliklere bir mektupla hitap etti ve her birinden ‘ölüm kültürü’ diye adlandırdığı skandalların 'kökünün kazınmasına yardım etmelerini' istedi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Papa, mektubunda 'tacizi ve bu tür suçların üzerinin örtülmesini önlemek için hiçbir çabadan kaçılmayacağı konusunda' söz verdi ve “Biliyoruz ki bu yaralar asla kapanmayacak ve bu durum kötülükleri güçlü şekilde kınamamızı ve ölüm kültürünün kökünü kazımak için güçlerimizi birleştirmemizi gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Mektupta ayrıca Pennsylvania eyaleti mahkeme jürisinin tacizle ilgili raporuna da değinen dini lider, birçok davanın geçmişte kaldığını söyledi ve "Yine de tacizin uzun süredir görmezden gelindiği ve susturulduğu açık” diye yazdı.

Cinsel taciz konusunda ilk defa

bütün Katolikler'e hitap edildi

Vatikan’dan bir yetkili ilk kez bir Papa’nın tüm dünyadaki 1 milyar 200 milyon Katolik’e cinsel taciz konusunda bir mektupla seslendiğini söyledi. Bundan önce skandalla ilgili yazılan mektuplar piskoposlara ve belli ülkelerdeki Katoliklere hitap ediyordu.

Geçen hafta Pennsylvania eyaleti mahkeme jürisi, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel tacize yönelik yapılan gelmiş geçmiş en büyük soruşturmanın bulgularını açıklamıştı. Rapor, Pennsylvania eyaletinde 301rahibin geçmiş 70 yıl boyunca çocukları taciz ettiğini ortaya koymuş ve din adamlarının bu tacizleri örtbas ettiğini öne sürmüştü.

Katolik kilisesi ABD’nin dışında Şili ve Avustralya’da da cinsel taciz skandallarıyla çalkalanıyor.