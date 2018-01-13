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Dünya

Papa'dan Barzani'ye teşekkür

"Tüm sorunlar diyalogla çözülmeli"

13 Ocak 2018 12:50

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Vatikan'daki Apostolik Sarayı'nda bir araya geldiği bildirildi. Papa'nın Barzani'ye Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin basına kapalı görüşmede, "Irak'taki Hristiyanların durumu, terör olayları nedeniyle evlerinden olan iç göçmenlerin dönmesi konusu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları" ele aldıkları belirtildi.

"Tüm sorunlar diyalogla çözülmeli"

Açıklamada Papa Francis'in, Barzani'ye terör örgütü IŞİD'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden tüm iç göçmenler ve özellikle Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.

IKBY'deki "birlikte yaşam" konusuna değinen Papa'nın, tüm sorunların diyalog, barış ve karşılıklı anlayış içerisinde çözülmesini temenni ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, IKBY Başbakanı Barzani'nin Papa'dan, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünde rol oynaması talebinde bulunduğu ifade edildi.

 

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