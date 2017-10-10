Papa'dan Arakanlı Müslümanlara destek gezisi

Övgü Pınar

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Arakanlı Müslümanlara destek amacıyla 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Myanmar ve Bangladeş'i ziyaret edecek.

Vatikan tarafından bugün açıklanan ziyaret programına göre, Papa'nın Myanmar gezisinin sloganı "Sevgi ve Barış", Bangladeş gezisinin sloganı ise "Uyum ve barış" olarak belirlendi. İtalyan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire, gezinin "uzlaşı, kardeşlik ve barış" mesajı vermek amacı taşıdığını yazdı.

Papa Francesco daha önce defalarca Arakanlı Müslümanlar için yardım çağrısı yapmış ve bu halkın yaşadıklarının kendisini ağlattığını söylemişti. Papa, 2015'te memleketi Arjantin'de yayımlanan La Voz del Pueblo gazeteine verdiği mülakatta kendisini nelerin ağlattığı sorusuna cevap verirken, "İnsani dramları görmek... Geçen gün Arakanlıların başına gelenleri gördüğümde olduğu gibi" demişti.

'Bizim kardeşimizler'

Papa Francesco geçen Şubat ayında göçmen krizi hakkında yaptığı bir konuşmada da, "Ötelenen göçmenlerden bahsetmişken, özellikle Arakanlı kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum. Bunlar iyi insanlar, barışçıl insanlar. Hristiyan değiller ama bizim kardeşimizler. Ve yıllardır acı çekiyorlar. Yalnızca geleneklerini, İslam inancını sürdürdükleri için işkence gördüler, öldürüldüler" demişti.

Ağustos ayında bir Pazar duası sırasında yine Arakanlı Müslümanlar için dua eden Papa "İyi niyetli erkek ve kadınları onlara yardım etmeye" çağırmıştı. Bu çağrının ertesi günü de Vatikan, Papa'nın Kasım ayında Myanmar'a gideceğini açıklamıştı.

Papa'nın Myanmar gezisi Vatikan uzmanları tarafından "Arakanlı Müslümanlara destek gezisi" olarak yorumlanıyor.

Il Messaggero gazetesi geziyi "Papa Francesco, Arakanlıları savunmak için Myanmar'a gidiyor" başlığıyla duyururken, İtalyan Katolik Kilisesi'nin televizyon kanalı TV2000 de "Arakan halkının durumu Papa'nın gezisinin merkezinde" ifadelerini kullandı.