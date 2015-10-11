Papa'dan Ankara'daki terör kurbanlarına dua



Ankara'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için acı duyduğunu ifade eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko saldırıyı "barbarca bir eylem" sözleriyle kınadı.

"Sevgili Türkiye için dua ediyorum"

Papa, "Sevgili ülke (Türkiye) için dua ederken, tanrıdan, kurbanların ruhlarını kabul etmesini ve acı çekenler ile ailelerine güç vermesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Vatikan, Papa Françesko adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye telgrafı göndermişti. Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in Papa adına Erdoğan'a yolladığı mesajda Papa'nın saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için büyük üzüntü duyduğu dile getiriliyor.