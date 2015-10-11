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Dünya
Deutsche Welle

Papa'dan Ankara'daki terör kurbanlarına dua

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Ankara'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlarla birlikte dua etti.

11 Ekim 2015 20:25


Ankara'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için acı duyduğunu ifade eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko saldırıyı "barbarca bir eylem" sözleriyle kınadı.

"Sevgili Türkiye için dua ediyorum"

Papa, "Sevgili ülke (Türkiye) için dua ederken, tanrıdan, kurbanların ruhlarını kabul etmesini ve acı çekenler ile ailelerine güç vermesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Vatikan, Papa Françesko adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye telgrafı göndermişti. Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in Papa adına Erdoğan'a yolladığı mesajda Papa'nın saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için büyük üzüntü duyduğu dile getiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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