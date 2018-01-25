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Dünya
Deutsche Welle

Papa yalan haberleri şeytana benzetti

Katoliklerin lideri Papa Françesko, sosyal medyanın manipülatif bir biçimde kullanılmasını eleştirdi. Papa, "siyasi ve ekonomik çıkarlara hizmet ettiğini" söylediği yalan haberler için "şeytan" benzetmesinde bulundu.

25 Ocak 2018 01:19

Katolik kilisesi lideri Papa Françesko, Vatikan tarihinde bir ilke imza atarak, yalan haberler konusunda bir açıklama yayınladı. Yalan haberlerin şeytani olduğunu söyleyen Papa, gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarına manipülatif "yılan taktiklerinden" sakınma ve bunları açığa vurma çağrısında bulundu.

Papa'nın konuyla ilgili açıklamalarını içeren, "Hakikat sizi özgürleştirir – Yalan haberler ve barış için gazetecilik" başlıklı belge çarşamba günü yayınlandı.

Belgede Papa Françesko, yalan haberlerin dolaşıma sokulmasını İncil'de geçen şeytan hikayesine benzetti. Yılan kılığına giren şeytanın Havva'yı yasak ağaçtan meyve yemeye ikna ettiği hikayeyi alıntılayan Papa, Havva'nın Şeytan tarafından "Tanrı gibi her şeyi bilmek" vaadiyle yanlış bilgilendirilmesi anlatısına atıfta bulundu.

"Kibir ve nefret"

"Yalan haberlerin siyasi ve ekonomik çıkarlara hizmet etmek adına toplumun bölünmesini teşvik ettiğinin" belirtildiği belgede Papa, "Yalan haberler hoşgörüsüz ve aşırı hassas eğilimlerin bir göstergesidir ve yalnızca kibir ve nefretin yayılmasına yol açar" ifadelerini kullandı.

"Sosyal ağların manipülatif bir biçimde kullanılmasını" eleştirerek yalan haberlerin "yanlış ancak inanılır" nitelikte olduğunun altını çizen Papa, yalan haberlerin büyük bir hızla yayıldığını ve insanların "taraflı ve temelsiz fikirlerin yayılmasının zoraki suç ortakları" haline getirilmesi riski oluşturduğunu söyledi.

Açıklamasında gazetecilerin rolüne de değinen Papa, gazeteciliğin "yalnızca bir meslek değil, bir misyon" olduğunu vurguladı. Yalan haberlerin engellenmesinde gazetecilerin özel bir sorumluluğu olduğunu belirten Papa, gazeteciliğin "son dakika haberlerine daha az odaklanarak çatışmaların ardında yatan sebepleri keşfetmeye yoğunlaşması" gerektiğini belirtti.

Reuters/BÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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