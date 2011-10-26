Papa, Van için duaya çağırdı



T24 - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Vatikan'da düzenlenen ayinde, Van'daki depremzedeler için yardım ve dua çağrısında bulundu.



Papa 16. Benediktus, Aziz Pietro Katedrali'ndeki ayinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Şu sırada bütün düşüncelerimiz depremle sarsılan Türk halkıyla birlikte. Deprem büyük can kaybına ve önemli zararlara yol açtı. Hayatını kaybedenler ve bu tecrübeyle bir sınamadan geçmekte olanlar için sizi benimle birlikte dua etmeye davet ediyorum. Her şeye kadir Allah, kurtarma faaliyetlerine katılanlara yardım etsin."





