Papa, Ukrayna savaşını 'partizan çıkarlar için 'gücün sapkın bir şekilde kötüye kullanılması' olarak nitelendirdi

Eleştirilerinde açık bir şekilde 'Rusya' demeyen Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'partizan çıkarlar için savunmasız insanların şiddete mahkum edilmesi ve gücün sapkın bir şekilde kötüye kullanılması' olarak nitelendirdi. "Avrupa'nın merkezinde yaşanan savaşın trajedisi bizi hayrete düşürdü" diyen Papa, 20. yüzyıldaki iki dünya savaşına benzer sahneleri çok az insanın hayal edebileceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Papa, Ukrayna sınırındaki ülkelerden biri olan ve kapılarını mültecilere açan Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki bir Katolik Kilisesi konferansına gelen son kınamasındaki mesajda, "İnsanlık, savunmasız insanları her türlü vahşete maruz bırakan partizan çıkarlar ve gücün sapkın şekilde kötüye kullanılması nedeniyle tehdit ediliyor. Çocukların kanı ve gözyaşı, topraklarını savunan veya saldırılardan kaçan insanların acısı vicdanımızı sızlatıyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın eylemleri, sadece 'özel bir askeri operasyon' olarak görülemez"

Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının, toprakları işgal etmek için değil; komşusunu silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için tasarlanmış bir 'özel askeri operasyon' olduğu söylemine karşı çıkan Papa, bunun 'sadece askeri bir operasyon' olarak görülemeyeceğini; 'kan ve gözyaşı nehirlerini' serbest bırakan bir savaş olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Çarşamba günü, Papa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile bir video görüşmesi yaptı. Vatikan; Papa'nın, Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerini savunan açıklamalar yapan ve savaşı, özellikle eşcinselliğin kabulü konusunda, çökmekte olduğunu düşündüğü Batı'ya karşı bir siper olarak gören Kirill'e "Savaşın bedelini ödeyenler; halk, Rus askerleri ve bombalanıp ölen insanlardır" dediğini aktardı.