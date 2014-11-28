Papa Türkiye yolcusu



Dünyada 1 milyar 200 milyondan fazla Katolik Hrıstiyanın ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko’nun resmi Türkiye ziyareti bugün başlıyor. Papa Françesko’yu taşıyan özel uçağın saat 13:00’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na inmesi bekleniyor.

İlk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak olan Papa Françesko daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Papa Françesko’nun burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Papa Françesko ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da ziyaret edecek olan Papa Françesko Başkan Mehmet Görmez ile bir araya gelecek ve burada ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Ankara temaslarının ardından Papa Françesko cumartesi sabah saatlerinde İstanbul’a hareket edecek. Papa İstanbul'da Aya Sofya Müzesi ve Sultanahmet Camii’ni gezecek, Şişli’deki Saint Esprit (Kutsal Ruh) Katolik Kilisesi'ndeki ayine katılacak.

Papa ayrıca Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret ederek, 300 milyon Ortodoks Hrıstiyanın ruhani lideri Patrik Bartholomeos ile görüşecek. Papa Françesko ve Patrik Bartholomeos Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde birlikte dua edecek. Bu temaslar Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin son dönemde birbirleriyle yakınlaşması olarak yorumlanıyor.

Papa Françesko, ziyaretinin son günü olan 30 Kasım pazar günü tekrar Fener Rum Patrikhanesi’ne giderek Bartholomeos ile ortak bir deklarasyona imza atacak, birlikte öğle yemeği yiyecek.

Papa Françesko pazar günü akşam saatlerinde resmi temaslarını tamamlayarak Türkiye’den ayrılacak.