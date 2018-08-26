Papa: Tanrı'nın bu günahları affetmesi için yalvarıyorum

Papa Françesko, nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik olan İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde, Katolik Kilisesi'ni sarsan çocuk istismarı skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Papa Françesko, Katolikler için kutsal yerlerden biri olarak kabul edilen Knock kasabasında Pazar günü bir konuşma gerçekleştirdi. Vatikan'ın aktardığı bilgilere göre, Papa'nın konuşmasını dinlemeye 45 bin kişi geldi.

Papa konuşmasında, "İstismara maruz kalan, masumiyetleri çalınan ya da annelerinin elinden alınan, terk edilen, acı dolu anıların yara izini taşıyan genç insanların hikâyeleri hepimizi sarsmak zorundadır" dedi. Papa,"Tanrı'nın bu günahları, skandalı ve Tanrı'nın ailesindeki diğer birçok kişinin hissettiği ihaneti affetmesi için yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında papazların çocuklara cinsel istismarda bulunmasını "açık bir yara" olarak nitelendiren Papa, "Bu açık yara bizi hakikat ve adalet arayışında sağlam ve kararlı olmaya itiyor" dedi.

İrlanda 1990'lı yıllarda başrolünde Katolik Kilisesi’nin bulunduğu bir istismar skandalıyla sarsılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Katolik Kilisesi'nde geçmişte binden fazla çocuğun 300 papazın cinsel istismarına maruz kaldığı su yüzüne çıkmıştı.

Papa'yı Dublin'de protesto bekliyor

Papa, İrlanda ziyaretinin ilk gününde başkent Dublin’de sekiz İrlandalı cinsel istismar kurbanıyla bir araya geldi. Aralarında 13 yaşında hastanede tedavi görürken bir papazın istismarına maruz kalan bir kişinin de bulunduğu kurbanlarla Papa, bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Papa, Knock'un ardından Dublin'e geri dönecek. Papa'nın katılacağı etkinliğe 500 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Etkinlikle eş zamanlı olarak bir protesto eylemi düzenlenecek. Eyleme, İrlanda'daki binlerce cinsel istismar mağdurunun katılması bekleniyor. Protestocular Vatikan'a istismar olaylarının örtbas edildiğini kabul etmeleri ve sorumluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulunacak.

Papa Françesko geçen hafta 1.3 milyar Katolik'e ithafen kaleme aldığı mektupta, papazların çocuk istismarında bulunması skandalına dair görüşlerini dile getirmişti. Olayı "zulüm" diye nitelendiren Papa, böyle vakalarda af dilemenin hiçbir zaman yeterli olmayacağını belirtmişti. Papa mektubunda, "Kilise böylesine olayların tekrar etmemesini sağlamanın yanı sıra gizli kalabilmesini sağlayacak bir ortama da izin vermemelidir" demişti.

AP,dpa,AFP/BÜ,CÖ

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