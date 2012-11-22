Papa: Takvim yanlış, aslında 2019 yılındayız

Tüm dünya gözlerini Mayaların, 21 Aralık 2012 yılının “zamanın sonu” olacağı kehanetine çevirmişken, Papa 16’ncı Benediktus “İsa’nın çocukluğu” adlı yeni kitabında aslında 2012’nin geride kalmış olabileceğini öne sürdü.

Kitabında Hz. İsa’nın doğum tarihiyle ilgili tartışmalara değinen Papa, doğumunu müjdeleyen Beytüllahim yıldızının aslında milattan altı ya da yedi yıl önce meydana gelen bir gök olayı olduğunu savunuyor.

Yorumunu astronominin öncülerinden Johannes Kepler’in çalışmalarına dayandıran Papa’ya göre Hz. İsa Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin kavuştuğu M.Ö. 6 ya da M.Ö. 7 yılında dünyaya geldi. Papa’nın hesapları doğruysa, şu anda muhtemelen 2018 ya da 2019 yılında bulunuyoruz.