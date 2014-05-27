Papa söz verdi



Papa Francisco, pazartesi akşamı tamamladığı Ortadoğu gezisinin dönüş yolunda önemli açıklamalar yaptı. Kudüs'den Roma'ya dönüş yolunda uçakta yaklaşık 40 dakika gazetecilerle sohbet eden Papa, çocuk tacizleri konusunda Katolik Kilise'nin önemli adımlar atacağının sözünü verdi. Papa çocuk tacizi vakalarının, kutsallığa karşı saygısızlık olduğunu belirtti. Papa, bu vakaları Satanist ayinlerle aynı kefeye koydu.

Papa Francisco, halihazırda çocuk tacizinde bulunmak suçlamasıyla üç piskopos hakkında soruşturma yürütüldüğünü, birinin ceza aldığını belirtti. Papa, piskoposlara herhangi bir ayrıcalık tanınmayacağını da sözlerine ekledi.

Papa ayrıca gelecek hafta içinde tacize uğrayan sekiz çocuğu Vatikan'a davet edeceğini ve bir ayin düzenleyip, çocuklarla birebir görüşmeler yapacağını da ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda Katolik Kilise'sindeki çocuk tacizi vakaları büyük infial uyandırmış ve Kilise'nin imajına büyük zarar vermişti. Papa, tüm kurbanlardan özür dilerken, suçlu kilise mensupları için yüksek cezalar talep etmişti.

Papa Francisco, Ortadoğu geizisi kapsamında cumartesi günü Ürdün, pazar günü de Filistin bölgelerini ziyaret etti. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ve Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile görüşen Papa, cesaretlerinden dolayı tarafları tebrik etti. Şimon ve Abbas, Papa'nın Haziran ayındaki Vatikan davetine icabet edeceklerini ifade etti.

Kudüs'de Kilise'ye saldırı

Papa Kudüs'den ayrılmadan kısa süre önce, kimliği belirlenemeyen bir kişinin bir Katolik Kilisesi'ne molotof kokteyli attığı bildiriliyor. Papa'nın kısa süre öncesinde kiliseye yakın mesafede bir ayin düzenlediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.