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Dünya

Papa sahte haber için “ciddi bir günah” dedi

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Papa Francis sahte haber yapmanın da çok ciddi bir günah olduğunu söyleyerek günümüz gazetecilerinin haber ahlaklarını eleştirdi

19 Aralık 2017 18:51

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Papa Francis sahte haber yapmanın da çok ciddi bir günah olduğunu söyleyerek günümüz gazetecilerinin haber ahlaklarını eleştirdi. Papa Francis bu hafta sonu “sahte haberler” yaydığı söylenen gazetecilere gönderdiği mesajında \"çok ciddi bir günah işliyorsunuz\" dedi. 
Cumartesi günü Katolik bir basın kuruluşuna konuşan Papa, haberleri sansasyonelleştiren ve eski skandalları ortaya çıkaran gazetecileri \"gazetecinin kendisinin ve başkalarının kalbini kıran ciddi bir günah” işlemekle eleştirdi.
Papa, gazetecilerin “temel” bir görev yaptıklarını hatırlattı ve tek taraflı haberciliği önlemek için doğru, eksiksiz ve kesin bilgiler vermeleri gerektiğini söyledi.
Huzur, hassasiyet ve eksiksizlikle iletilen, verimli, sakin ve net bir dil ile, dikkatle seçilmiş kelimelerle,  zalim, belirsiz konuşmayı reddeden haberlere acil bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Papa, “Metodik olarak ve sabırla, yargı ve bilgi kriterleri sunarak haber yapılması önemli. Böylece halk, anlayabilir, ayırt edebilir ve şaşkına dönmez” dedi.
Papa geçmişte de göç ve mülteci krizi gibi siyasi konularla ilgili yorumlar yapmıştı. 
The Hill’in haberine göre, Papa, devlet ve hükümet başkanlarına gönderilen bir mektupta politikacıları göçmen korkusu yayarak şiddete ve ırkçılığa teşvik etmeye bir son verme çağrısında bulundu.
Papa\'nın medyayla ilgili yorumları, kendisinin yakında yayınlanacak yıllık mesajının hemen öncesinde geldi. Papa\'nın yapacağı yıllık konuşmada  gazetecilik ve sahte haberlere ilişkin bir mesaj vermesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

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