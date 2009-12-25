Papa, Noel ayininde itildi

Beytüllahim'deki kutlamalar

Papa 16.Benedikt sarsılmış görünse de ayine devam etti.Akıl hastası olduğu belirtilen kadın, St.Peter Bazilika'sında yapılan ayinde, Papa 16. Benedikt içeri girerken güvenlik kordonunu aşıp Papayı yere düşürdü.Bir kaç saniye süren olayda, güvenlik görevlileri hemen müdahale edip söz konusu kadını gözaltına aldı.Geçen yılki ayinde de bir kadın güvenlik kordonunu aşmış, ancak Papaya ulaşamadan gözaltına alınmıştı.Alman Papa 16. Benediktus'un sağlığında herhangi bir sorun bulunmadığı açıklandı. Olay sırasında yere düşen 87 yaşındaki Kardinal Etchegaray'ın ise uyluk kemiğinin kırıldığı belirtildi.Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, gece Aziz Petrus Bazilikasındaki ayin sırasında meydana gelen olayın akabinde 16. Benediktus'un programında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını, 82 yaşındaki papanın Noel yortusuyla ilgili tüm kutlamalarda yer alacağını duyurdu.Peder Lombardi, 16. Benediktus'un üzerine atlama girişiminde bulunan kişinin kimliği de Susanna Maiolo olarak açıklandı. Lombardi, 25 yaşındaki Maiolo'nun hem İtalya, hem İsviçre vatandaşı olduğunu ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmekte olduğunu da kaydetti.Bu arada İsa Peygamber'in doğum yeri olduğuna inanılan Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de, Noel'i kutlamak için dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Hristiyan toplandı.Beytüllahim'deki kutlamalar geleneksel izci bandosunun gösterisiyle başladı ve gece yarısı ayiniyle sona erdi.Kudüs'ün Katolik Patriği bölge halkının seyahat özgürlüğü istediğini söyledi. Patrik 'Biz duvarlar ve bizi ayıran güçler istemiyoruz' dedi.Beytüllahim'de kutlamalar geleneksel izci bandosuyla başladıPatrik ayrıca 'Bu topraklarda yaşayanlar birbirlerini düşman olarak gören kardeşler. Bu topraklar, özgürlük, adalet, sevgi, uzlaşma, barış ve güvenlikle nefes aldığı zaman 'kutsal' diye anılmayı hak edecek' diye konuştu.Noel tatili nedeniyle bölgeye 1 milyon 600 bin turist gelmesi bekleniyor. Ancak bu turistlerin sadece 15 bininin Beytüllahim'de kalacağı, diğerlerininse İsrail'deki otellerde kalıp Beytüllahim'e günübirlik seyahatlerde bulunacağı düşünülüyor.Filistin Turizm Bakanı Hulud Duaybess, 'Turizmden gelen paranın sadece yüzde 5'i Filistin tarafında kalacak' diye konuştu.