Papa'nın Instagram hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenildi

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco'nun resmi Instagram hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenildi.

Margot Foxx isimli modelin Twitter'da paylaştığı ekran görüntüsünde mayolu bir fotoğrafını Papa'nın resmi hesabı 'fransciscus'un beğendiği gözüküyor.

Foxx, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor" yazdı.

Kasım ayında Papa'nın resmi hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenilmiş, Vatikan konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.