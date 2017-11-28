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Dünya

Papa: Myanmar’a evim diyen herkes temel insan haklarını hak ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Papa Francis bugün gerçekleşen ayinde Myanmar’da yaşanan insani krize ilişkin mesajlar verdi ve "Myanmar’da yaşayan herkesin en temel insan haklarını ve onurlu bir yaşamı hakettiğini" söyledi

28 Kasım 2017 19:27

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Papa Francis bugün gerçekleşen ayinde Myanmar’da yaşanan insani krize ilişkin mesajlar verdi ve \"Myanmar’da yaşayan herkesin en temel insan haklarını ve onurlu bir yaşamı hakettiğini\" söyledi.
Bir hafta sürecek olan Myanmar ve Bangladeş ziyareti kapsamında Myanmar’da konuşan Papa Francis, konuşmasında, Rohingya adını veya Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve başkentteki otoritelerin adını telaffuz etmedi.
Papa, Myanmar’da yaşanan \"sivil karışıklık ve düşmanlıklardan dolayı acı çekmesine ve acı çekmeye devam ediyor olmasına\" isyan etti ve \"Myanmar’a evim diyen herkes temel insan haklarını ve onurlu bir yaşamı hak ediyor\" dedi.
Halka açık ayin öncesinde, farklı çevrelerce ülkede yaşanan karışıklıkta taraf tutmakla suçlanan Myanmar Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi ile görüşen Papa Myanmar’ın geleceğinin tüm etnik grupların haklarına saygı duyulmasına bağlı olduğunu söyledi.
Şimdiye kadar 620 binden fazla Rohingya Müslümanı’nın Bangladeş’e kaçmak zorunda kaldığı şiddet olaylarına ilişkin Papa, \"Çoğunluğu Budist olan bir ülkede dini farklılıklar asla bölücülük ve güvensizlik için bir neden olmamalı\" dedi ve sözerine şöyle devam etti:
\"Myanmar’ın geleceği barış – toplumun her bir bireyinin onuruna ve haklarına, her etnik gruba ve kimliklerine, hukukun üstünlüğüne ve her bir bireyin ortak çıkarlara sağlayacağı meşru katkıları temel alan yararına sağlayacağı katkıları saygı duymayı temel alan bir barış – olmalıdır.\" (Fotoğraflı)

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