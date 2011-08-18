-Papa Madrid'de 2 bin gence seslendi MADRİD (A.A) - 18.08.2011 - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Katolik Kilisesi'nin organize ettiği ve 139 ülkeden 1 milyona yakın genci buluşturan "Dünya Gençlik Günleri" etkinliklerine katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Papa için Madrid'deki Barajas havaalanında organize edilen resmi törene, Kral Juan Carlos, Kraliçe Sofia, Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, Meclis Başkanı Jose Bono, ana muhalefetteki Halk Partisi lideri Mariano Rajoy, Madrid özerk yönetimi başkanı Esperanza Aguirre ve Madrid belediye başkanı Alberto Ruiz Gallardon katıldı. Papa olarak üçüncü kez İspanya'ya gelen 16. Benediktus, yaklaşık 2000 gencin de bulunduğu törende yaptığı konuşmada, "her türlü meşru görüşe saygı gösterilmesini" isteyerek, "bunların arasında Hristiyan kimliğinin de bulunduğunu" belirtti. Papa, "İspanyolların yaşadığı mevcut endişeleri, Hristiyan köklerine sarılarak aşabileceğini" söyledi. Dünya Gençlik Günleri'ne katılan Katolik gençlerin "Tanrı'nın sözlerini dinlemek için Madrid'e geldiğine inandığını" belirten Papa, gençlerin "asla Hz. İsa'dan utanmamaları gerektiğini ve içlerindeki barış duygusunu kimsenin söküp atamayacağını" ifade etti. Papa ayrıca, Roma'dan hareket etmeden önce uçakta gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Avrupa'daki mevcut ekonomik krize atıfta bulunarak, "ekonominin, ahlaki değerler temelinde yönetilmesi" çağrısında bulundu. Katolik dünyasının ruhani lideri "Ahlaki boyut, ekonomik sorunların dışında bir şey değil" dedi. Bu arada Kral Juan Carlos, gençlerin "derin bir değerler krizi yaşanmasından dolayı geleceklerini net göremediklerini ve iş sıkıntısı" yaşadıklarını belirterek, "işsizlik sorununun son bulması" temennisinde bulundu. Madrid'de 79 saat kalacak olan Papa, havaalanındaki törenden sonra üstü şeffaf görünümlü, özel zırhlı aracına oturarak şehir merkezine doğru yol aldı.