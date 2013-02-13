Papa: Katolik kilisesinin iyiliği için istifa ettim

Papa 16. Benediktus, istifasını açıkladıktan sonra ilk kez bugün halk karşısına çıkarak "gösterilen sevgi ve edilen dualar" için teşekkür etti.

Vatikan'daki haftalık olağan konuşmasında Papa, fiziki ve zihni melekelerinin zayıfladığını fark ederek "Kilisenin iyiliği için" istifa ettiğini vurguladı.

Günün ilerleyen saatlerinde Papa, Aziz Peter Bazilika'sında son ayinini yapacak. Papa'nın istifasını açıkladıktan sonraki gün Vatikan, 16. Bendiktus'un yıllardır kalbinde ritim düzenleyici taşıdığını duyurdu.

Vatikan sözcüsü Federico Lombardi, Papa'nın kalbindeki ritim düzenleyicisindeki pilin üç ay önce yapılan bir ameliyatla değiştirildiği yönünde İtalyan gazetelerinde çıkan haberleri doğruladı; fakat istifanın belli bir hastalık nedeniyle olmadığını açıkladı.

Papa 16. Benediktus'un, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Katolik kilisesi liderliğinden 28 Şubat günü istifa edeceğini söylemesi herkes için sürpriz olmuştu.

Papa istifasına gerekçe olarak ilerleyen yaşı nedeniyle fiziki ve zihni melekelerinin zayıflamasını gösterdi.

16- Benediktus yazılı açıklamasında, kararı tamamen "özgür iradesiyle" aldığını ve ilerleyen yaşı nedeniyle kiliseye liderlik edecek gücü kalmadığını söyledi.

Papa "Tanrının karşısında vicdanımla defalarca hesaplaştıktan sonra, ilerleyen yaşım nedeniyle gücümün bu görev için yeterli olmadığına emin oldum" dedi.

16- Benediktus "Bugünün hızlı değişimler ve inanç dünyası ile yakından alakalı sorularla örülü dünyasında" kiliseyi yönetmenin hem fiziksel hem zihinsel kuvvet gerektirdiğini kaydettiği açıklamasında, "son birkaç aydır bu güçlerimi öylesine yitirdim ki bana emanet edilen görevleri layığıyla yerine getiremeyeceğime kanaat getirdim" dedi.

Asıl adı Joseph Aloisius Ratzinger olan Alman asıllı eski Kardinal 16. Benediktus bu göreve 2005 yılında, Papa 2. Jean Paul'ün ölümünden sonra seçilmişti.

Vatikan şehir devletinin başkanı ve Katolik Kilisesi'nin başı olan 16. Benediktus, kilise tarihindeki 265. Papa idi.

Seçildiğinde 78 yaşında olan 16. Benediktus, Katolik Kilisesi tarihinde seçilen en yaşlı papalar arasındaydı.

16- Benediktus'un seçilmesi, Katolik Kilisesi'nin onlarca yıldır karşılaştığı en büyük fırtınalardan biri olan, rahiplerin çocuk tacizi skandalının patlak verdiği döneme rastlamıştı

Bundan önceki son papa istifası 1415'te Papa 12. Gregory'nin istifası olmuştu; normal koşullarda papalık yalnızca ölüm ve göreve mani ağır hastalık koşullarında sona eriyor.

Papa 16 Benediktus, halefinin seçilmesi sürecine müdahale etmeyeceği, ancak ihtiyaç olması durumunda destek olacağını açıkladı.

Katolik Kilisesi'ni temsil edecek yeni Papa, 117 seçmen Kardinal'in yapacağı gizli oylama ile seçilecek.

Tarihsel olarak İtalyanlar papa seçilmiş, bu geleneği sırasıyla Polonyalı ve Alman olan son iki papa bozmuştu.

Yeni papada deneyim, Avrupa'ya yakınlık ve İtalyanca bilgisi gibi koşullar aranması beklenirken, bazıları da yeni papanın Katolik Kilisesi'nin en çok büyüme gösterdiği bölgelerden çıkması gerektiğini savunuyor.

Bugün dünyadaki Katolik nüfus 1,2 milyar ve bunların yüzde 42'si Latin Amerika'da bulunuyor.

Ganalı Kardinal Peter Turkson'un güçlü adaylardan biri olabileceği söyleniyor.