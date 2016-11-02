Papa: 'Katolik Kilisesi'nde kadınlar asla papaz olamayacak'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan şehir devleti başkanı Papa Francesco, Katolik Kilisesi'nde kadınların asla papaz olamayacağını açıkladı.

İsveç'te Luteryenler ile birlikte "Reform"un başlangıcının 500. yıl dönümü törenlerine katılan Papa, bu ülkeden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İsveç Protestan Kilisesi'nin kadın Başepiskoposu Antje Jackelen ile bir dini törende bir araya geldiği hatırlatılan Papa'ya, "Önümüzdeki 10 yıl içinde Katolik Kilisesi'nde de kadın papazların varlığını düşünmek gerçekçi olur mu? sorusu yöneltildi.

Papa Francesco, kadınlara papaz olmayı yasaklayan kuralın kalkmayacağını belirtti.

Gazetecinin, "Yani sonsuza kadar hiç kadın papaz olmayacak mı?" yönündeki ısrarlı sorusuna karşılık Papa, 2005 yılında ölen 2. Jean Paul'un 1994'te kadın papazlara tamamen kapıları kapatan deklarasyonunu hatırlatarak, "Bunu dikkatle okursak, kararın bu yönde kesin olduğunu görürüz. Onun bu konudaki açık kararı hala geçerlidir" dedi.

Kadınların, birçok şeyi erkeklerden daha iyi yaptığını söyleyen Papa, "Kilise tasavvufu ve teolojide kim daha önemli, diye kendime soruyorum: Pentakost gününde havariler mi Meryem Ana mı? Tabii ki Meryem Ana! Ayrıca Kilise, İsa ile evlidir. Kadın boyutu olmadan Kilise olamaz." şeklinde konuştu.

Papa 2. Jean Paul, 1994 yılındaki deklarasyonunda Kilise'nin, kadınlara papazlık hakkı tanımaya yetkin olmadığını, Tanrı'nın bu konuda herhangi bir izni bulunmadığını belirtmiş ve bunu, "İsa Peygamber'in tüm havarileri erkekti" teziyle pekiştirmişti.

Kadınlara da papaz veya daha üst düzey din görevlisi olabilme hakkı tanınmasını savunan yenilik yanlıları, Katolik Kilisesi'ni "maskülist" olmakla suçlarken, muhafazakâr kanat buna sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Mart 2013'te bu göreve seçilen Papa Francesco, kadınların din görevlilerinin, diyakoz (3 yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı) rütbesine getirilip getirilemeyeceğinin anlaşılması için geçtiğimiz aylarda bir komisyon kurdurabileceğini duyurmuştu.