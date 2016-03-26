Papa, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin yıl dönümünde böyle af diledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve Golgotha Kayası'nda öldürülüşünün anımsandığı Kutsal Cuma nedeniyle Haç Yolu ayinini yönetti. Burada yaptığı konuşmada denizde ölen mültecilere de değinen Papa, "Ege ve Akdeniz doyumsuz bir mezarlığa dönüştü" dedi.

Sunakta bulunan bir haçın önünde yüzüstü yatarak secde eden Papa, bir süre bu şekilde dua etti. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil eden haça bağlılığın simgesi olarak yapılan bu ritüel kefaret (af dileme) göstergesi sayılıyor.

Papa akşam ise, Roma'daki ünlü Kolezyum Amfitiyatrosu'nun önünde düzenlenen ve İtalya’nın çeşitli kentleri ile birçok ülkeden gelen binlerce inananın katıldığı Haç Yolu (Via Crucis) ya da Çile Yolu (Via Dolorosa) olarak bilinen ayini yönetti.

Hz. İsa'nın ölüm cezasına çarptırılışından, çarmıha gerilip ölümüne kadarki çileli yola atfen bir hacın taşındığı 14 aşamalı temsilin tamamlanmasının ardından Papa bir konuşma yaptı.

Hz. İsa’nın haç üzerinde çektiği çileye atıfta bulunarak, Hristiyanlara günümüzde de zulüm yapıldığını ve buna “korkakça” sessiz kalındığını dile getiren Papa, “Bugün o haçta, korkakça bir sessizlik eşliğinde canlı canlı yakılan, barbar kılıçlarla başları kesilen kardeşlerimizin dik duruşunu görüyoruz. O haçta, eşi görülmemiş şiddetlerini meşrulaştırmak için Tanrı’nın adını kullanan bazı dinlere mensupların köktendinciliğini ve terörizmi, İsa ve İncil’e bağlılıklarından, inançlarından dolayı zulüm edilenleri görüyoruz” diye konuştu. Papa, terörizmin Tanrı’ya saygısızlık olduğunu da ekledi.

Mülteci krizine ve umut yolculuğu sırasında teknelerinin batmasıyla yaşamını yitirenlere de değinen 79 yaşındaki ruhani lider, “İsa’nın haçında, savaş ve şiddetten kaçarken yaşamını yitiren ve çok zaman bedenleri bile bulunamayan çocuklar, kadınlar ve diğer kişilerin yorgun ve korkulu yüzlerini de görüyoruz” derken, Akdeniz ve Ege Denizi’nin doyumsuz bir göçmen mezarlığına dönüştüğünü söyledi. Papa bu yaşananları, “Bizim duyarsız ve uyuşmuş vicdanımızın bir göstergesi” diye niteledi.

Silah tüccarlarını da hedefine alan Papa, “Onlar, masum kardeşlerimizin kanlarıyla savaş fırınını beslerken, kendi çocuklarına da kanlı ekmek yediriyorlar” dedi.

Katolik Kilisesi’ndeki pedofil rahip skandallarına da değinen Papa, “sadakatsiz” olarak nitelediği bu kişilerin, yersiz emellerinden arınmak yerine, masumların haysiyetlerini kirletmekle meşgul olduklarını söyledi.

Bu arada, son dönemde gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle, aynin gerçekleştirildiği Kolezyum’un çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.