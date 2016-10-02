Papa, Gürcistan'da boş tribünlere seslendi

Katolik Kilisesi lideri Papa Françis'in, nüfusunun çoğunluğu Ortodoks olan Gürcistan ziyaretinde bir stadyumda düzenlediği ayinde koltukların büyük kısmı boş kaldı.

Papa'nın dinler ve mezhepler arası diyalog ve yakınlaşma mesajlarına rağmen, 11. yüzyıldan beri süren Katolik-Ortodoks kiliseleri ayrılığının onarılmasının güçlüğü Gürcistan ziyaretinde somut şekilde görüldü.

Kafkaslar gezisi kapsamında geçen Haziran'da Ermenistan'a giden Papa, gezinin ikinci ayağında ise Gürcistan ve Azerbaycan'a ziyaretlerde bulundu.

Geçen Cuma günü Gürcistan ziyaretine başlayan Papa, dün başkent Tiflis'te Mikheil Meshki Stadyumu'nda bir ayin düzenledi. 27 bin kişi kapasiteli stadyumda ancak birkaç bin kişinin ayine katılması dikkat çekti.

Vatikan'ın verilerine göre çoğunluğu Ortodokslardan oluşan Gürcistan'da Katolik nüfusu yüzde 2.5 civarında. Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin bazı yetkilileri Vatikan'ı, Ortodoksları Katolikliğe yöneltmeye çalışmakla itham ediyor. Papa'nın Gürcistan ziyaretine başladığı Cuma gününden itibaren bir grup Ortodoks din adamı ve eylemciler protesto gösterileri düzenleyerek Vatikan'ı "saldırgan" şekilde dini inançlarını yaymaya çalışmakla suçladı.

Tiflis'te AP ajansına konuşan Gürcü Peder David Klividze, Katolik Kilisesi liderinin Ortodoks nüfusun ağırlıkta olduğu bir ülkede stadyumda ayin düzenlemesinin yakışıksız olduğunu savunarak, "Sünni bir imamın Şii İran'a gidip bir stadyumda dua ettirdiğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olamaz" dedi.

Papa Françis'in dünkü ayinine Gürcistan Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Ilia'nın katılmayacağı önceden biliniyordu ancak bir grup Ortodoks dini temsilcinin katılması bekleniyordu. Ne var ki Patrikhane'nin internet sitesinde "Kiliselerimiz arasında dogmatik farklılıklar olduğu sürece Ortodokslar onların duasına katılmayacaktır" denildi ve ayine katılması beklenen din adamları da Kilise kurallarının buna müsaade etmediği gerekçesiyle son anda daveti geri çevirdi.

Öte yandan, Papa'nın Gürcistan ziyaretinin, bir Vatikan liderinin bu ülkeye yaptığı son ziyarete kıyasla "ılımlı" geçtiği de dikkat çekti. 1999'da dönemin Papası 2. Giovanni Paolo'nun Gürcistan ziyareti sırasında Gürcü medyasında Papa'nın ayinine gitmenin "ölümcül günah" olduğu şeklinde yorumlar yer almıştı.

Stadyumdaki ayine katılmasa da, Ortodoks Patrik Ilia Papa'yı Tiflis Havaalanı'nda karşıladı, Patrikhane'de kabul etti ve resmi programda olmamasına rağmen bu sabah Azerbaycan'a gitmek üzere Gürcistan'dan ayrılan Papa'yı yine havaalanından uğurladı. Patrik Ilia, Papa'ya "sevgili kardeşim" diye hitap etti.

Papa da, stadyum ayini sonrası Ortodoks din adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda "din yayma çalışmalarına" karşı çıkarak iki mezhep arasındaki ortak noktaları vurguladı. Papa buradaki konuşmasında "Ekümenizme (kiliseler arası birlik) karşı çok büyük bir günah vardır: din propagandası. Ortodokslara karşı asla inançlarından döndürme çalışması yapılmamalıdır! Onlar bizim kardeşlerimizdir" dedi.