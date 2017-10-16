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Dünya

Papa, göç trajedisinin sembolü olan Alan Kurdi’nin heykelini BM’ye hediye etti

Esma Çakır / Roma, 16 Ekim (DHA) - Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, ailesiyle birlikte Avrupa’ya kaçmaya çalışırken bindikleri botun batması üzerine hayatnı kaybeden ve cansız bedeni 2015 yılında Bodrum kıyıların

16 Ekim 2017 19:13

Esma Çakır / Roma, 16 Ekim (DHA) - Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, ailesiyle birlikte Avrupa’ya kaçmaya çalışırken bindikleri botun batması üzerine hayatnı kaybeden ve cansız bedeni 2015 yılında Bodrum kıyılarına vuran 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin heykelini, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü\'ne (FAO) hediye etti. 
Dünya Gıda Günü münasebetiyle Roma’daki FAO binasında düzenlenen toplantıya katılan Papa Francesco, bu ziyaretin anısına, mültecilerin yaşadığı dramın sembollerinden biri haline gelen Aylan Kurdi’nin bir heykelini hediye etti.
İtalyan heykeltraş Luigi Prevedel’in yaptığı mermer heykelde, yüz üstü yatan Aylan ve yanında ağlayan bir melek tasvir ediliyor.
Vatikan’dan yapılan açıklamada da, Aylan Kurdi’nin bu görüntüsünün, göç trajedisinin sembolü olduğu belirtildi. Alan Kürdi\'nin, Bodrum sahilindeki cansız bedeni, DHA Muhabiri Nilüfer Demir\'in 2015 yılında çektiği fotoğrafıyla dünya gündeminin en üst sıralarına yükselmişti.
Papa, aynı zamanda kuruluşunun 72’nci yılı olan FAO’daki toplantıda yüzlerce katılımcıya hitabında da, açlık, iklim değişikliği, çatışmalar ve göç konularında çağrılarda bulundu. 
Papa, dünya liderlerini, düzenli ve daha güvenli göçün sağlanması, iklim değişikliğinin üstesinden gelinmesi, tüm dünyada gıda güvenliğinin sağlanması, her bir bireyin beslenme hakkının garanti edilmesi, çatışmaların sona erdirilmesi ve kademeli-sistematik olarak silahsızlanmanın sağlanması için işbirliği yapmaya davet etti.
Savaşlar ve iklim değişikliğinin açlığa yol açtığının şüphe götürmediğini ifade eden Papa, “Açlığı, tedavisi olmayan bir hastalık gibi göstermemeliyiz” dedi.
Papa, açlıktan dolayı göç edenlerin, bariyerler ile ekonomik, yasal ve ideolojik tedbirlerle durdurulamayacağını da söylerek, açlık ve göç arasındaki bağlantıya dikkat çekerken, bunun üstesinden gelmenin tek yolunun sorunun köklerine inmek olduğuna işaret etti. 
Öte yandan, küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini kontrol altına almak için iyi bir araç olarak gördüğü Paris Anlaşması’nı da öven Papa, isim vermeden ABD’nin bundan çekilmesini de eleştirirken, “İklim değişikliğinin sonuçlarını hergün görüyoruz. Ne yazık ki bazıları bu anlaşmadan uzaklaşıyor” dedi. (Fotoğraflı)

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