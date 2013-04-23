Papa Francis Türkiye'ye geliyor

Papa Francis'in önümüdeki günlerde İzmir Efes'teki Meryem Ana'yı ziyaret ederek, "hacı" olacağı ileri sürüldü.

Medeniyetler İttifakı çalışmaları nedeniyle Vatikan'da temaslarda bulunan Başbakanlık Başmüşaviri ve Medeniyetler İttifakı Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Bekir Karlığa, Papa Francis'in Türkiye'ye yapacağı bir ziyaretin faydalı olacağı hususunda görüş birliğine varıldığını söyledi.

Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Efes'teki Meryem Ana'yı ziyaret ederecek hacı olması bekleniyor.

Vatikan'da Papalık Konseyi Dinler Arası Diyalog Konseyi Müsteşarı Jose Miguel Angel Ayuzo ile yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme yapan Karlığa, 'Türkiye-Vatikan ilişkilerini görüştük. Sadece bunla kalmadık, dünyamızın karşı karşıya kaldığı önemli sorunları ele aldık. Özellikle yeni Papa'nın seçiminden sonra Vatikan'ın uluslararası ilişkilere bakışını öğrenmeye çalıştık' dedi.

Karlığa, görüşmelerinde; dinler arası, kültürler arası diyalog, Medeniyetler İttifakı, Türkiye'nin konumu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Medeniyetler İttifakı'nda üstlenmiş olduğu role değindiklerini belirtti.

Vatikan'daki yeni döneme ilişkin izlenimleri için Karlığa, şunları kaydetti: 'Gördüğümüz kadarıyla bundan önceki Papa ile yeni Papa'nın diyalog konusuna bakışında önemli farklar olduğu anlaşılıyor. Öncellikle yeni Papa'nın diyalog konusunda bir konsept değişikliğine gittiğini anlıyoruz.

Daha çok bütün insanların katılabileceği sevgi ekseninde, dostluk ekseninde bir diyalog öngörmeye çalıştığını ve dolayısıyla çok tekrarlanan diyalog konusuna yeni bir anlam kazandırmak istediğini öğrenmiş bulunuyoruz.'