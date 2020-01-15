Papa Francis, Vatikan'da ilk üst düzey kadın yöneticiyi atadı

Vatikan üst düzey bir göreve ilk kez kadın yönetici atadı. Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı , Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Avukat Francesca Di Giovanni'yi getirdi.

Euronews'in haberine göre, Di Giovanni, Papa’nın kararıyla Vatikan bürokrasisinde üst makama gelen ilk kadın yönetici oldu. Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde yaklaşık 27 yıldır çalışan Di Giovanni, Vatikan yayın organı Radio Vaticana'ya verdiği demeçte bu atamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Vatikan Devleti kurumlarında kadınların üst düzey makamlarda görev almaması ve Papa Franciscus'un bu konuda bir adım atıp atmayacağı, kamuoyunda bir süredir tartışma ve merak konusuydu.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın kararıyla Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinde mevcutta tek olan müsteşar sayısının ikiye çıkartıldığı belirtilerek çok taraflı ilişkilerden sorumlu olacak yeni müsteşarlığa 66 yaşındaki Di Giovanni'nin atandığı ifade edildi.