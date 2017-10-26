Papa Francis uzay istasyonundaki astronotlarla konuştu

Roma, 26 Ekim, (DHA)- Papa Francis uzay istasyonundaki astronotlarla görüştü. Görüntülü olarak Uluslararası Uzay İstasyonu\'ndaki altı astronotla konuşan Pope, \"uzaydaki deneyiminiz ışığında, insanlığın evrendeki durumunu nasıl görüyorsunuz?” diye sordu.

Uluslararası Uzay İstasyonu Komutanı Randy Bresnik, Papa Francis\'e yörüngedeki laboratuvardan yanıtı ise \"Tanrı\'nın yarattıklarını onun perspektifinden belki birazcık görmek\" olduğunu söyledi.

Papa ise- üç Amerikalı, iki Rus ve bir İtalyan\'ı mürettebata çalışmalarında onlar en etkileyen şeyleri sordu.

Irak Savaşı sırasında görev alan ABD Deniz Kuvvetleri komutanlarından Bresnik, soruya, “burada sınır yok, çatışma yok, sadece huzur var. İnsanlar buraya gelip dünyanın tarifsiz güzelliğini görüp ruhlarına dokunamazlar. Atmosferin inceliğini görmeniz burada varlığımızın ne kadar kırılgan olduğunu fark etmenizi sağlıyor.\" yanıtını verdi.

Papa Francis mürettebattan Dante\'nin evrenin hareket ettiren kuvvetin aşk olduğu dizeleri hakkında nasıl düşündüklerini sordu.

Rus kozmonot Alexander Misurkin, St Exupery\'in uzayda Küçük Prensi okuduğunu ve çocuğun aşk anlayışını beğendiğini söyledi.

Francis ise \"Aşk, başkasına hayat vermek için size güç veren kuvvettir\" dedi.